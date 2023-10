Hamas ruft zu Gewalt gegen Juden auf: So viele Attacken zählt die Polizei

Die islamistische Terrororganisation Hamas hatte für Freitag zu Attacken auf Juden und Israelis weltweit aufgerufen. In ganz Berlin ist es deswegen an dem Tag und in der Nacht zu Samstag zu mehreren antisemitischen Übergriffen und Schmierereien gekommen. Es gab ebenso eine Attacke auf ein mutmaßlich propalästinensisches Mädchen.

Nach Informationen der Berliner Zeitung kam es im gesamten Stadtgebiet vermehrt zu Farbschmierereien und Plakatierungen im Zusammenhang mit den Angriffen der Hamas auf den Staat Israel. Zumeist genutzt wurden antisemitische, israelfeindliche und den Staat Israel an sich verunglimpfende Schriftzüge sowie die Flagge Palästinas, die an Hauswänden teilweise großflächig festgestellt wurden. Betroffen waren demnach die Bezirke Mitte, Spandau, Neukölln, Pankow, Lichtenberg und Friedrichshain-Kreuzberg.

Spandau: Mann reißt Mädchen das Kopftuch vom Kopf

Ein Unbekannter griff in der Tiergartenstraße eine Mitarbeiterin der Konrad-Adenauer-Stiftung an. Sie wollte ein proisraelisches Transparent aufhängen, das mit einem Davidstern und dem Hashtag #staywithisrael versehen war. Der Unbekannte versuchte, ihr das Banner zu entreißen und das Anbringen zu verhindern. Als dies misslang, beleidigte er die Frau und äußerte, dass er mit Freunden wiederkomme und alles niederbrennen würde. Anschließend entfernte er sich. Das Banner wurde angebracht, ein Strafermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Gegen 18.25 Uhr wurde eine 15-Jährige von einem unbekannten Täter am Askanierring in Spandau angeschrien, mit den Worten: „Drecksausländerin. Israel ist besser als Palästina. Am besten verschwindest du jetzt schnell von hier.“ Die Geschädigte flüchtete sofort, der Tatverdächtige folgte ihr und riss ihr das Kopftuch herunter. Im Anschluss trat er ihr dreimal ans Bein. Dadurch stürzte sie zu Boden. Die Jugendliche kam mit einem Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus.

Gegen 23.15 Uhr bemerkte eine Zeugin an der East Side Gallery in der Mühlenstraße in Friedrichshain-Kreuzberg drei Plakate mit der Aufschrift „FROM THE RIVER TO THE SEA“ sowie „INTIFADA“. Die Plakate wurden durch Einsatzkräfte entfernt.

Bei einer propalästinensischen Demo in Berlin-Neukölln am Freitagabend kam es zu Ausschreitungen. 24 Personen wurden vorübergehend festgenommen.