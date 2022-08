Am Öjendorfer See in der Nähe von Hamburg soll ein Mann eine Frau mit einer toten Möwe angegriffen haben. Wie die Hamburger Morgenpost berichtete, soll sich der Mann vor der Frau entblößt und sie dann angegriffen haben. Auch den Hund der Frau soll der Unbekannte getreten haben.

Der offenbar verwirrte Mann stach nach seiner Attacke auf den Hund der Frau mit einem Messer auf eine Möwe ein. Mit dem toten Tier soll er laut Polizei auf die Frau eingeschlagen haben.

Mann wird eventuell Amtsarzt vorgeführt

Die Frau wählte den Notruf, woraufhin Polizei und Feuerwehr mit einem Großaufgebot anrückten. Die Feuerwehr war mit mehreren Löschfahrzeugen, Tauchern und einem Rettungshubschrauber vor Ort, auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Daraufhin sprang der Mann in den See und versuchte, davon zu schwimmen.

Die Polizisten ließen sich in einem Boot der Feuerwehr zum Mann bringen. Dieser weigerte sich zunächst, an Bord zu gehen. Nach einiger Zeit konnte die Polizei ihn in das Boot ziehen. Laut Polizei wird geprüft, ob der Mann einem Amtsarzt vorgeführt wird.