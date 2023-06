Auf dem Dach eines zehnstöckigen Hochhauses in Hamburg hat es mehrere Explosionen gegeben.

Auf einem zehnstöckigen Haus in der Hamburger HafenCity ist es am Freitagnachmittag zu mehreren Explosionen gekommen.

Auf einem zehnstöckigen Hochhaus in der Hamburger HafenCity hat es am Freitagnachmittag mehrere Explosionen gegeben. Das Gebäude in der Chicagostraße, auf dessen Dach die Explosionen stattfanden, befinde sich noch im Bau, sagte ein Polizeisprecher. Von dem Ort der Explosionen aus waren eine große dunkle Rauchwolke zu sehen.

Die Polizei bat die Bevölkerung, wegen des Rauchs die Fenster zu schließen. Verkehrsteilnehmer sollten den Bereich weiträumig umfahren. Warnapps schlugen wegen des Brandes Alarm.

#Aktuell kommt es in der #Hafencity aufgrund eines Brandes auf einer Baustelle zu einem Feuerwehreinsatz.

Wegen Rauchgasentwicklungen kann es zu Beeinträchtigungen kommen. Bitte Fenster schließen und den Bereich weiträumig umfahren.@FeuerwehrHH pic.twitter.com/HxygEvzVta — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) June 9, 2023

