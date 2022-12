Hamburg: Geldtransporter überfallen, Männer mit Beute auf der Flucht

Die Unbekannten griffen zwei Sicherheitsleute an, die einen Geldautomaten neu befüllen wollten. Sie konnten mit einer großen Menge Geld entkommen.

Ein Geldtransporter der Firma Prosegur. Zwei Angestellte wurden am Samstagmorgen von Unbekannten überfallen.

Ein Geldtransporter der Firma Prosegur. Zwei Angestellte wurden am Samstagmorgen von Unbekannten überfallen. imago/Arnulf Hettrich

Unbekannte haben am Samstagmorgen in Hamburg einen Geldtransporter überfallen. Wie die Bild-Zeitung berichtet, wollten die Sicherheitsleute der Firma Prosegur einen Geldautomaten in Hamburg-Billstedt neu befüllen. Dabei sollen sie von den drei Männern mit Reizgas angegriffen worden sein.

Die Unbekannten konnten mit einer Beute von mehr als 100.000 Euro entkommen. Die Polizei fahndet nun mit einem Großaufgebot nach ihnen. Auch das Sondereinsatzkommando SEK ist offenbar im Einsatz.