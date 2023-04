Hamburg: Letzte Generation stört Tschentscher-Veranstalter mit Rangelei

Klimaaktivisten der Letzten Generation haben eine Rede von Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) massiv gestört. Die Polizei rückte schließlich nach einer Rangelei an und nahm am Montagabend einen Mann fest.

Wie t-online nach einem Bericht von vor Ort schreibt, geschah der Vorfall im Hamburger Stadtteil Lohbrügge in einem Kulturzentrum. Laut den Angaben wurde Tschentscher auf der Bühne von Rufen aus dem Publikumsbereich zunächst während seiner Rede gestört. In der Gruppe der Störer soll sich auch der Vater einer Klimaaktivistin befunden haben, die aktuell in Präventivhaft ist. Vor Ort soll er davon gesprochen haben, dass es sich dabei um eine unverhältnismäßige Strafe handelt. Außerdem berichtete er von „folterähnlichen Bedingungen“.

Tschentscher kontert, Mann stürmt Bühne

Tschentscher soll daraufhin Kritik am Verhalten der Aktivisten geübt haben. Er soll demnach erwidert haben: „So können wir in einem demokratischen Gemeinwesen nicht miteinander umgehen. Ich bin auch fest überzeugt, dass es nicht dem Klimaschutz dient, was da passiert.“

Die Klimaaktivisten sollen nach der Aussage Tschentschers ein Banner entrollt haben, dass auf den Artikel 20a des Grundgesetzes hinweist. Dahinter verbirgt sich Verpflichtung des deutschen Staates zum Umweltschutz. „Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.“, heißt es konkret.

Offenbar plante die Gruppe noch eine weitere Aktion. Laut dem Bericht trat ein Mann auf die Bühne, der von Sicherheitskräften allerdings rasch überwältigt werden konnte. Währenddessen kam es wohl zu einer Rangelei bei der auch Bühnenequipment beschädigt wurde. Schließlich wurde der Bühnenstürmer von der Polizei abgeführt.