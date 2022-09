Ein 37-jähriger Mann ist in Hamburg von einem bisher Unbekannten beim Verlassen eines Sportplatz in den Kopf geschossen worden. Das Opfer musste notoperiert werden und schwebt immer noch in Lebensgefahr. Medienberichten zufolge ereignete sich die Bluttat am Mittwochabend in Hamburg auf der Veddel

Von dem Täter fehlt bisher jede Spur. Die Polizei leitete sofort eine Großfahndung ein, suchte mit Streifen und einem Polizeihubschrauber nach dem Schützen. Vor Ort nahmen die Beamten einen Mann in Gewahrsam. Inwieweit er in Zusammenhang mit der Tat steht, ist unklar. Vor dem Krankenhaus, in dem das Opfer operiert wurde, versammelten sich in der Nacht zu Donnerstag bis zu 70 Familienangehörige. Sie mussten zum Teil vom Kriseninterventionsteam betreut werden.