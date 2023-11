Geiselnahme am Hamburger Flughafen: Mann schießt und verschanzt sich mit Kindern auf Vorfeld

Der Hamburger Flughafen ist wegen einer Gefahrenlage am Samstagabend gesperrt worden. Der Flugverkehr wurde eingestellt. Ein bewaffneter Mann wurde um 20.12 Uhr am „Hamburg Airport Helmut Schmidt“ gesehen. Er habe mit einem Auto ein Tor durchbrochen und sei auf das Vorfeld des Airports gefahren, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Der Mann habe mit einer Waffe bereits zweimal in die Luft geschossen und Molotow-Cocktails aus dem Fahrzeug geworfen. Die Polizei geht von einer Geiselnahme aus, der er vermutlich zwei Kinder an Bord hat.

Zuvor hatte sich die Ehefrau des Mannes wegen möglicher Kindesentziehung bei der Landespolizei gemeldet, wie der Sprecher sagte. Nach Informationen der Bild-Zeitung hat sich der Mann mit den Kindern in dem Auto verschanzt. Sie stehen derzeit im Bereich des Geschäftsflieger-Terminals auf dem Vorfeld in der Nähe eines Flugzeugs. Inzwischen sei bestätigt, dass ein Kind bei dem Mann im Auto sei. Ob sich in dem Fahrzeug noch ein zweites Kind befinde, wie zunächst vermutet, war unklar. Spezialeinsatzkommandos der Landespolizei und die GSG 9 der Bundespolizei sind vor Ort, sagte der Sprecher. Sie befänden sich in der Nähe des Fahrzeugs. Darunter sei auch die Beweis- und Festnahmeeinheit der Bundespolizei. „Die sind sehr robust ausgestattet.“ Auch Polizei-Hubschrauber sind in der Luft.

Der Hamburger Flughafen ist nach dem Eindringen eines Fahrzeugs auf das Gelände gesperrt worden. Jonas Walzberg/dpa

Hamburger Flughafen gesperrt – 27 Flüge betroffen

Der Flughafen und mehrere Maschinen wurden geräumt. Insgesamt seien 27 Flüge betroffen, meldet die Deutsche-Presse-Agentur. Auf der Homepage des Flughafens hieß es am Abend: „Aufgrund einer bundespolizeilichen Maßnahme sind zurzeit keine Starts und Landungen möglich.“ Eine Airport-Sprecherin sagte, von der offiziellen Sperre des Flughafens um 20.24 Uhr bis Betriebsschluss um 23.00 Uhr wären normalerweise sechs Starts und 21 Landungen erwartet worden.

Die erwarteten Flüge kämen unter anderem aus Hurghada, Agadir, Malaga oder Lissabon, hieß es. Teilweise seien sie bereits umgeleitet worden, teils seien Flüge gestrichen worden. Wie es mit dem Flugverkehr weitergehe, hänge von der Einsatzlage ab, sagte die Sprecherin.

Bereits im Oktober war der Hamburger Flughafen gesperrt worden, damals allerdings wegen einer Anschlagsdrohung auf eine Maschine von Teheran nach Hamburg.