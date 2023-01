Hamlins Onkel gibt Details über Gesundheitszustand des Footballers preis

Spieler und Mitarbeiter der Buffalo Bills beten für Damar Hamlin während der ersten Halbzeit eines NFL-Footballspiels gegen die Cincinnati Bengals am Montag, 2. Januar 2023, in Cincinnati.

Footballprofi Damar Hamlin befindet sich nach seinem Herzstillstand in einem NFL-Spiel weiter in einem kritischen Zustand. Das teilte sein Team Buffalo Bills am Dienstag (Ortszeit) mit. Hamlin liegt derzeit auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Cincinnati und ist weiterhin sediert. Hamlins Onkel Dorrian Glenn gab im US-TV-Sender ESPN weitere Einzelheiten zu dessen Gesundheitszustand bekannt.

Demnach habe sich der Zustand Hamlins gegenüber dem Vortrag zwar verbessert, man habe aber Sorge um mögliche Schädigungen der Lunge. „Ich weiß, dass er kämpft. Wir werden weiterhin beten. Er befindet sich bei dem medizinischen Personal in guten Händen, die Ärzte haben großartige Arbeit geleistet“, sagte Glenn.

Hamlin wurde ein zweites Mal reanimiert

Hamlins Spielerberater Ron Butler erklärte bei ESPN zudem, dass sich der Sauerstoffgehalt im Blut des Footballers verbessert habe. Hamlin ist laut Glenn nicht nur auf dem Feld, sondern auch im Krankenwagen ein zweites Mal reanimiert worden.

Hamlin war während des Spiels der Buffalo Bills bei den Cincinnati Bengals am Montag (Ortszeit) nach einer gewöhnlichen Verteidigungsaktion zusammengebrochen. Die Partie wurde beim Stand von 7:3 für die Bengals abgebrochen.

Wann das Spiel fortgesetzt werden wird, ist noch nicht klar. In dieser Woche wird dies aber nicht der Fall sein, wie die NFL bekannt gab. Für das kommende Wochenende ist der letzte Hauptrundenspieltag in der Football-Liga angesetzt. Sowohl die Bills als auch die Bengals sind bereits für die Playoffs qualifiziert, können aber noch ihre Ausgangspositionen verbessern.