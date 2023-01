Handyfalle im RE1: Jetzt wird umgebaut Bei einigen Klappsitzen im RE1 kann es passieren, dass Smartphones verschwinden. Das will die Odeg jetzt verhindern – und rüstet nach. dpa

Ein neuer Zug der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH (Odeg). Die Odeg will das Problem der Handyfalle im RE1 jetzt lösen. dpa/Soeren Stache

Berlin -Bis spätestens Ende März soll das Problem der Handyfalle in 29 Zügen der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft Odeg passé sein. Eine Sprecherin des Unternehmens sagte am Donnerstag, es sei damit begonnen worden, Bleche unter die betroffenen Klappsitze anzuschrauben. So soll verhindert werden, dass flache Gegenstände, die auf der Sitzfläche liegen, in einen Kasten an den Sitzen rutschen können. Zuvor berichtete die Märkische Oderzeitung dazu. Im ersten Quartal dieses Jahres solle die Installation der Bleche abgeschlossen sein, sagte die Sprecherin.