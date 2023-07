Handys im Görlitzer Park unterschlagen? Berliner Polizei ermittelt in den eigenen Reihen

Die Berliner Polizei hat am Montagabend die Wohnung eines Polizisten durchsucht. Wie die Behörde mitteilte, wird dem Mann vorgeworfen, elektronische Geräte wie Handys bei einem Einsatz Anfang Juli im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg unterschlagen zu haben. Sie sollen sich zunächst in einem Rucksack befunden haben, den der Besitzer im Park zurückgelassen hatte, als er unerkannt vor den Polizisten geflüchtet war.

Nach einem Hinweis eines Polizisten leiteten das Fachkommissariat des Landeskriminalamtes (LKA) und die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen den Polizeibeamten ein. Bei der Durchsuchung in den Diensträumen und in der Wohnung des Verdächtigen entdeckten die Polizisten die verschwundenen Gegenstände. Die Ermittlungen dauern an, zeitgleich laufen disziplinarrechtliche Verfahren gegen den Beschuldigten.

Der Görlitzer Park ist über die Hauptstadt hinaus bekannt für die dort stattfindenden Drogengeschäfte. Insbesondere verkaufen dort die Drogenhändler Cannabis. Deshalb patrouilliert die Polizei regelmäßig in der Gegend.