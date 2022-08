In Ludwigshafen konnte am vergangenen Montag eine mutmaßliche Vergewaltigung auf einem Spielplatz verhindert werden. Ein junges Mädchen nutzte ein internationales Handzeichen, das Passanten auf ihre Notlage aufmerksam machte. Die herbeigerufene Polizei konnte einen Tatverdächtigen festnehmen.

Ein 19-Jähriger soll eine 14-Jährige auf einem Spielplatz in der Tiroler Straße zu sexuellen Handlungen gezwungen haben. Die 14-Jährige konnte durch das Handzeichen „signal for help“ Passanten auf sich aufmerksam machen, welche daraufhin die Polizei alarmierten, teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz in einer gemeinsamen Pressemeldung mit der Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz mit.

Der 19-Jährige sei aufgrund des Hinweises widerstandslos festgenommen worden. Die 14-Jährige habe leichte Verletzungen erlitten und sei in einem Krankenhaus untersucht worden.

Tatverdächtiger befindet sich in derzeit in Jugendstrafanstalt

Der Tatverdächtige sei am 16.08.2022 dem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser habe auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachtes der Vergewaltigung erlassen. Der 19-Jährige sei anschließend in eine Jugendstrafanstalt verbracht, heißt es weiter.

Das Handzeichen kann in wenigen Sekunden erlernt werden

Das Handzeichen „signal for help“ bietet Opfern von Gewalt oder Personen in Notlagen die Möglichkeit, heimlich um Hilfe zu rufen.

In einer Gefahrensituation kann folgendermaßen um Hilfe gerufen werden: Geöffnete Handfläche zeigen

Daumen in die Handfläche kippen

Danach restliche Finger um den Daumen schließen, sodass eine Faust entsteht.

In den sozialen Netzwerken ist das Handzeichen bereits bekannt. Erklärvideos, wie das des Nutzers „jyc_at_scs“, zeigen die Geste. Die Polizei rät, sofort den Notruf zu verständigen, wenn eine Person ein dieses Handzeichen nutzt.