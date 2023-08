Hanfparade 2023 am Samstag in Berlin: Das ist die Demo-Strecke

Unterstützer der Cannabis-Legalisierung demonstrieren an diesem Samstag wieder bei der traditionellen Hanfparade in Berlin. Die Demo-Strecke führt auch am Gesundheitsministerium und dem Sitz des Drogenbeauftragten der Bundesregierung vorbei.

Unter dem Motto „Hanf ist prima für Frieden und Klima“ rufen die Organisatoren auf Twitter zur Teilnahme an der Parade auf.

Wir demonstrieren dieses Wochenende, am 12.8.2023, auf der ➤@hanfparade - "𝐇𝐀𝐍𝐅 𝐈𝐒𝐓 𝐏𝐑𝐈𝐌𝐀 𝐅𝐔𝐞𝐑 𝐅𝐑𝐈𝐄𝐃𝐄𝐍 𝐔𝐍𝐃 𝐊𝐋𝐈𝐌𝐀"! Bundesweite 𝐃𝐄𝐌𝐎 für die Legalisierung von #Cannabis als Rohstoff, Medizin & Genussmittel. https://t.co/LCgAPFEvp7 Start: 12 Uhr… pic.twitter.com/IFk9NHmOfx — Hanfparade (@hanfparade) August 8, 2023

Beginnen soll die Hanfparade um 12 Uhr an der Spandauer Straße zwischen Rathausstraße und Karl-Liebknecht-Straße. Weiter führt der Demonstrationszug über Unter den Linden über die Wilhelmstraße bis zur Paul-Löbe-Allee. Von dort geht es weiter über die Annemarie-Renger-Staße über Otto-von-Bismarck-Allee zur Moltkebrücke. Der Demozug zieht dann weiter über die Rahel-Hirsch-Straße und die Hugo-Preuß-Brücke bis zur Friedrichstraße. Von dort geht es über die Oranienburger Straße weiter zum Monbijouplatz. Über die Burgstraße gelangt die Demonstration schließlich wieder zurück zur Spandauer Straße zwischen der Rathausstaße und Karl-Liebknecht-Straße.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Aufgrund der Demonstration wird es zu Verkehrseinschränkungen kommen, wie die Polizei Berlin auf Twitter mitteilte. Ab Samstag, sechs Uhr morgens bis Sonntag, vier Uhr morgens kommt es zu Sperrungen und Halteverboten in der Spandauer Straße zwischen Rathausstraße und Karl-Liebknecht-Straße sowie auf der Rathausstraße zwischen Jüdenstraße und Spandauer Straße.

Am Samstag, den 12.08.23, findet zw. 12 und 22 Uhr eine Versammlung in #Mitte statt. Hierfür werden im Bereich #SpandauerStr. und #Rathausstr. Halteverbotsbereiche eingerichtet. Des Weiteren müssen Sie mit Verkehrsbeeinträchtigungen entlang der Aufzugsstrecke rechnen.

^tsm pic.twitter.com/gUSPAcj1zW — Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 10, 2023

Die Demonstranten fordern eine gesetzliche Erlaubnis für Drogen wie Marihuana und Haschisch. Im vergangenen Jahr nahmen etwa 1500 Menschen teil. Das diesjährige Motto lautet: „Hanf ist prima für Frieden und Klima“. Die Hanfparade findet seit 1997 statt.

Gesetzentwurf zur Cannabis-Legalisierung soll bald besprochen werden

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP zu dem Thema soll nächste Woche besprochen werden. Danach soll grundsätzlich der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis für über 18-Jährige und der Anbau von maximal drei Pflanzen zum Eigenbedarf erlaubt werden. In der Öffentlichkeit darf in einem Abstand von bis zu 200 Metern zu Schulen, Kitas, Spiel- oder Sportplätzen nicht gekifft werden.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will parallel zur Freigabe die Bevölkerung über die Gefahren des Rauschgifts aufklären. Cannabis schade besonders dem Gehirn von Jugendlichen und jungen Menschen bis zum Alter von 25 Jahren, betonte Lauterbach erst kürzlich.