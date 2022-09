Ein ukrainischer Autohändler ist Montagmittag in Hannover erschossen worden. Zwei Männer sollen zuvor in die „Autogalerie“ am Entenfangweg im Stadtteil Ledeburg gestürmt sein, berichtet die Bild-Zeitung. Polizisten nahmen die Verdächtigen fest.

Einer der beiden mutmaßlichen Täter soll während des Überfalls das Feuer eröffnet haben und den 43-jährigen Autohändler Boris L. tödlich verwundet haben. Das Opfer war verheiratet und Familienvater. Er kam in den 90er Jahren aus Odessa nach Deutschland.

Laut Zeugen soll der Autohandel vorher von den Männern beobachtet worden sein. Nach Informationen der Bild-Zeitung sollen die Tatverdächtigen aus Osteuropa stammen. Zum Tatmotiv ist bislang nichts bekannt. Ebenfalls gibt es noch keine hinreichenden Details zu den Tatverdächtigen. Der Rechtsanwalt des Getöteten, Michael Fürst, ist hingegen überzeugt, dass es sich um einem „Auftragsmord“ gehandelt habe.