Maaßen: Habe nur aus Medien von Austrittsaufforderung erfahren Die Uhr tickt. Die CDU droht mit einem Ausschlussverfahren. Doch Maaßen lässt sich weiter Zeit für eine Reaktion. Er will noch keine Aufforderung zum Parteiaustritt bekommen haben. dpa / AFP

Hans-Georg Maaßen (CDU), früherer Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, soll aus der CDU austreten. Martin Schutt/dpa

Berlin -Der umstrittene Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen (CDU) hat nach eigenen Angaben bislang nur aus den Medien von der Austrittsaufforderung der Parteispitze an ihn gehört. „Ich hab gar nix von der CDU bislang bekommen“, sagte Maaßen am Dienstagmorgen im Deutschlandfunk. „Ich habe gestern in mein Postfach und meinen Briefkasten geschaut, auch in meine Email-Eingänge. Nichts bekommen. Und ich werde mich zu dieser über die Medien transportierten Aufforderung auszutreten erst verhalten, wenn ich es bei mir auf dem Schreibtisch sehe.“ Maaßen sagte weiter: „Ich will jetzt erstmal die Schriftsätze der CDU sehen, die werde ich mit meinen Juristen prüfen, und dann schauen wir mal.“