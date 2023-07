Thailand: Vermisster deutscher Geschäftsmann tot in Kühltruhe gefunden

Hans-Peter Mack lebte und arbeitete als Makler in Thailand. Am Tag eines wichtigen Geschäfts verschwand der 62-Jährige spurlos. Nun wurde eine Leiche gefunden.

Der in Thailand lebende und zuletzt als vermisst gemeldete deutsche Geschäftsmann Hans-Peter Mack ist tot. Wie mehrere thailändische Medien am Montagabend übereinstimmend berichteten, wurde die Leiche des 62-Jährigen zerstückelt in einer Kühltruhe im Urlaubsort Pattaya gefunden. Die örtliche Polizei habe dies bestätigt.

Mack war vor einigen Jahren ausgewandert und arbeitete zuletzt als Immobilienmakler in Thailand. Vor einer Woche war der Deutsche als vermisst gemeldet worden. Nach Aussagen seiner Lebensgefährtin hatte er sich am Tag seines Verschwindens mit einem „wichtigen neuen Klienten“ treffen wollen, wie die thailändische Tageszeitung Khaosod berichtete. Laut Informationen der Bild-Zeitung soll es bei dem Geschäft um den Kauf einer umgerechnet rund 18 Millionen Euro teuren Villa gegangen sein. Kurz darauf sei der Familienvater nicht mehr erreichbar gewesen.

Getöteter Deutscher in Thailand: Polizei findet ungewöhnliche Geldzahlungen

Die Familie des Getöteten war zunächst von einer Entführung ausgegangen. „Wer auch immer meinen Mann hat: Sagen Sie mir, was Sie wollen, aber bitte bringen Sie ihn mir zurück“, sagte Macks Lebensgefährtin bei einem Treffen mit der thailändischen Polizei. Auch Angehörige der deutschen Botschaft sollen sich bereits eingeschaltet haben.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Laut einem Bericht der thailändischen Nachrichtenplattform The Pattaya News waren die Behörden durch Bilder einer Überwachungskamera auf das Ferienhaus aufmerksam geworden. Darauf war zu sehen, wie ein schwarzer Pick-up-Truck die Gefriertruhe – mutmaßlich samt darin befindlicher Leiche – zu dem Haus transportierte. Das Grundstück soll sich im Besitz eines Bekannten des Opfers befinden. Der Fahrer des Wagens soll ein „augenscheinlich ausländischer“ Mann gewesen sein.

Inzwischen habe die Polizei bereits mehrere Verdächtige verhört, darunter auch ein Deutscher, der als Hauptverdächtiger gelte. Zudem habe man auffällige Geldzahlungen ins Ausland entdeckt, die etwas über das Motiv in dem mutmaßlichen Tötungsfall verraten könnten. Umgerechnet 52.000 Euro sollen demnach vom Konto des offenbar Entführten nach dessen Verschwinden abgegangen sein. Genaueres könne man aber noch nicht sagen. Die weiteren Untersuchungen übernimmt ein eigens gegründetes Ermittlerteam der thailändischen Polizei.