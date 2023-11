Harry Potter in Berlin: KI-Video geht im Netz viral

Ein durch künstliche Intelligenz generiertes Video geht derzeit im Internet viral. Zu sehen sind beliebte Charaktere aus der Buch- und Filmreihe „Harry Potter“, wenn diese in Berlin leben würden. So sieht man beispielsweise Hagrid – der im Video dem Berghain-Türsteher Sven Marquardt ähnelt.

Das Video ist mit Techno-Musik hinterlegt, die Hauptcharaktere Harry Potter, Ron Weasley oder Hermine Granger tragen schwarze Kleidung und sitzen unter anderem in der U-Bahn. Zudem werden bekannte Zitate aus Büchern und Filmen abgewandelt, so sagt Hermine: „Es heißt Berghain nicht Boerghain“, worin die englische Aussprache des legendären Clubs kritisiert wird.

Auch der ewig missgelaunte Hausmeister aus Harry Potter, Argus Filch, hat mit seiner Katze Mrs Norris einen Auftritt. Er sagt „Scheiß Touris“ in die Kamera. Hauself Dobby ist in einem Techno-Club zu sehen, denn „Dobby lebt jetzt in Berlin, Dobby ist frei“.

Auf YouTube konnte das Video innerhalb von weniger als 24 Stunden bereits über 37.000 Klicks generieren. Auf der Kurzvideoplattform TikTok gefiel das Video bereits mehr als 114.000 Nutzerinnen und Nutzern.