Harry und Meghan Opfer von „fast katastrophaler“ Verfolgungsjagd

Prinz Harry und Herzogin Meghan sind in New York von Paparazzi verfolgt worden. Laut einem Sprecher der beiden gab es dabei fast ein Unglück.

Prinz Harry und Herzogin Meghan sind im Anschluss an eine Preisverleihung in New York in eine wilde, „beinahe katastrophale“ Verfolgungsjagd verwickelt worden. Das ließ ein Sprecher mitteilen, berichtet der britische Mirror. Harry und Meghan wurden demnach von Paparazzi verfolgt. In dem Wagen der Royals habe auch Meghans Mutter Doria Ragland gesessen.

„Diese unerbittliche Verfolgungsjagd führte zu mehreren Beinahe-Zusammenstößen, an denen andere Fahrer auf der Straße, Fußgänger und zwei Beamte des NYPD (New York Police Department) beteiligt waren“, heißt es in dem Statement des Sprechers weiter. Die Verfolgungsjagd der „höchst aggressiven“ Fotografen am Dienstagabend habe „mehr als zwei Stunden“ gedauert.

Verfolgungsjagd: Paparazzi blockierten fahrende Autos

Sechs verdunkelte Fahrzeuge hätten das Paar verfolgt, hieß es. Zu den Verkehrsverstößen zählten das Fahren auf dem Bürgersteig und über rote Ampeln, das Rückwärtsfahren auf einer Einbahnstraße, das widerrechtliche Blockieren eines fahrenden Fahrzeugs sowie das Fahren beim Fotografieren und Telefonieren. Die Verfolger seien zwar mehrfach von uniformierten Polizisten konfrontiert worden, hätten die Verfolgung jedoch fortgesetzt.

Weiter ließ der Sprecher mitteilen, zwar gebe es ein „Interesse der Öffentlichkeit“ an Prominenten. „Das sollte aber nie auf Kosten der Sicherheit von irgendjemandem gehen.“

Harrys Mutter Prinzessin Diana war 1997 im Alter von 36 Jahren bei einem Unfall in Paris gestorben. Der Wagen der Prinzessin war ebenfalls von Paparazzi verfolgt worden. Bei dem Unfall kamen auch Dianas Freund Dodi Fayed und ihr Chauffeur Henri Paul ums Leben.