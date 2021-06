Los Angeles - Prinz Harry und seine Frau Meghan haben am Sonntag die Geburt ihres zweiten Kindes verkündet. Ihre kleine Tochter, die am Freitag in Kalifornien zur Welt kam, trägt den Namen Lilibet „Lili“ Diana Mountbatten-Windsor, teilte das Ehepaar mit.

Mutter und Tochter seien wohlauf und bereits wieder zu Hause. „Lili wurde nach ihrer Urgroßmutter, Ihrer Majestät der Königin, benannt, die in der Familie Lilibet genannt wird“, erklärten Harry und Meghan weiter. Den Namen Diana habe sie von ihrer „geliebten verstorbenen Großmutter, der Prinzessin von Wales“.

Die Queen, Prinz Charles und Camilla sowie Prinz William und Kate seien über die Geburt informiert worden und „hocherfreut“, sagte ein Sprecher des Buckingham-Palastes am Sonntagabend.