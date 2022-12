Rekordwanderer „Brocken-Benno“ ist tot 9000 Mal hat er den Brocken bestiegen und einen Rekord aufgestellt. Nun ist Benno Schmidt mit 90 Jahren gestorben. Der Brocken bescherte ihm den schönsten Tag seines Lebens, wie er sagte. dpa

Rekordwanderer Benno Schmidt, alias „Brocken-Benno“, ist gestorben. dpa/Matthias Bein

Wernigerode -Der unter dem Namen „Brocken-Benno“ bekannte Rekordwanderer ist gestorben. Das bestätigte seine Witwe der Deutschen Presse-Agentur. „Er ist ganz ruhig und friedlich eingeschlafen“, sagte sie am Samstag. Benno Schmidt starb demnach im Alter von 90 Jahren am 23. Dezember. Er war an Krebs erkrankt.