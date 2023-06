Feriencamp für Schwarze Kinder: Berliner Organisation erlebt Shitstorm im Netz

Schon der erste Satz eines Interviews mit der Berliner Kinder- und Jugendorganisation Empoca löste eine Flut an Hasskommentaren aus: „Weiße Menschen sollen möglichst fernbleiben.“ Zwar hat Anthony Owosekun, Gründer der Organisation, diesen Satz im Gespräch mit dem Spiegel so nie gesagt, in den sozialen Medien wird der 40-Jährige nun aber trotzdem mit etlichen rassistischen und beleidigenden Kommentaren bedacht. Inzwischen musste der Verein, der Feriencamps für Schwarze Kinder anbietet, sogar seine Sicherheitsvorkehrungen verschärfen.

In dem Ende Mai veröffentlichten Interview erklärte Owosekun unter anderem das Konzept der 2018 gegründeten gemeinnützigen Organisation. „Wir kreieren eine Welt, in der Schwarze Kinder und ihre Familien niemals zweifeln müssen oder sich fragen, ob die Natur ein sicherer Ort für sie ist“, heißt es dazu auf deren Website. So sollen Schwarze Kinder gemeinsam die Natur entdecken können – in einem Rahmen der frei von Alltagsrassismus, Mikroaggressionen und einem unterschwelligen Gefühl des „Andersseins“ ist.

Empoca kritisiert Journalisten: „Reißerischer Clickbait-Aufmacher“

In dem Spiegel-Artikel rückte abseits der Aussagen Owosekuns jedoch vor allem Eines in den Fokus: Der Ausschluss weißer Menschen von den angebotenen Feriencamps. Die Reaktionen auf so teils aus dem Zusammenhang gerissene Zitate beschreibt die Organisation selbst als „Monsterwelle diskriminierender, rassistischer und beleidigender Kommentare“. Unter einem Twitter-Post zu dem Interview sprechen aufgebrachte Nutzer beispielsweise von „Rassentrennung“, „umgedrehter Apartheid“ und „Segregation“. Auch bekannte Personen wie der ehemalige Bild-Chef Julian Reichelt lieferten mit ähnlich gearteten Kommentaren weiteren Zündstoff.



Darüber hinaus beschwert sich Empoca in einem Blogeintrag mit dem Titel „Ein Spiegel-Interview und die Folgen“ auch über die Journalisten selbst, die sich augenscheinlich bewusst für die provokante Aufmachung des Interviews entschieden haben.

Gerade mit besagtem ersten Satz, den man bei Empoca als „reißerischen Clickbait-Aufmacher“ empfindet, hätte man Mitarbeiter des Vereins „bewusst einem geballten, rechten und rassistischen Shitstorm“ ausgesetzt. Für den Verein steht fest: „Wir werden in Zukunft noch vorsichtiger sein, wem wir Interviews geben“. Inzwischen ist die Formulierung aus dem Spiegel-Artikel entfernt worden.

Für Owosekun beweisen die zahllosen Anfeindungen letztlich auch, warum Vereine wie Empoca eben doch dringend gebraucht werden. „Anhand der negativen Reaktionen und Hasskommentare hat man gesehen, wie wichtig es ist, geschützte Räume für Schwarze Kinder zu haben“, erklärte Owosekun dem Tagesspiegel. „Das sind ja zum Teil dieselben Reaktionen, die Eltern Schwarzer Kinder erleben, wenn sie mit ihren Kindern oder auch selbst als Schwarze Menschen in der Natur sind.“