Hass und Hetze in Facebook-Gruppen - Klage gegen Meta Beleidigungen, Aufrufe zur Gewalt und Morddrohungen – die Deutsche Umwelthilfe will gegen bestimmte Gruppen auf Facebook entschlossen vorgehen. Verantwortlich sieht der DUH Meta. dpa

Die Deutsche Umwelthilfe verklagt Meta Christian Ditsch/imago

Berlin -Wegen Gewalt- und Morddrohungen in öffentlichen Facebook-Gruppen hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH) den Internetriesen Meta verklagt. Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch verlangt vom Facebook-Mutterkonzern die Schließung bestimmter Gruppen und versucht dies mit einer Musterklage vor dem Landgericht Berlin durchzusetzen, wie er am Mittwoch mitteilte. „Wir nehmen die Verfolgung und Bedrohung in solchen Social-Media-Gruppen nicht länger hin“, sagte Resch. Er selbst sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erlebten seit Jahren massive Anfeindungen und Beleidigungen, die inzwischen in Gewaltaufrufen und Gewaltfantasien gipfelten.