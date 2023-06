Der Influencer und ehemaligen Kickboxer Andrew Tate sowie sein Bruder sind am Mittwoch in der rumänischen Hauptstadt Bukarest vor Gericht erschienen. Beide sind wegen Menschenhandels und Vergewaltigung angeklagt. Bei seiner Ankunft am Gericht sagte Andrew Tate, er „glaube an Gerechtigkeit und Gott“. Zwei rumänische Frauen – Luana Radu und Georgiana Nagel – wurden ebenfalls in dem Fall angeklagt, wie rumänische Behörden mitteilten.

Der 36-jährige Tate und sein zwei Jahre jüngerer Bruder Tristan waren Ende Dezember festgenommen und Ende März unter Hausarrest gestellt worden. Die Beschuldigten wiesen am Dienstag erneut alle Vorwürfe zurück.

Wie die rumänische Staatsanwaltschaft mitteilte, sollen die Brüder und ihre Komplizen 2021 eine kriminelle Vereinigung gegründet haben, die zum Ziel hatte, Menschenhandel in Rumänien und anderen Ländern wie den USA und Großbritannien zu betreiben. Demnach seien sieben mutmaßliche Opfer sexueller Ausbeutung bekannt, die zu „pornografischen Handlungen mit dem Ziel der Herstellung und Verbreitung dieses Materials“ in den Online-Netzwerken gezwungen worden sein sollen.



Im Rahmen der Ermittlungen durchsuchte die rumänische Polizei mehrere mit den Tate-Brüdern in Verbindung stehende Anwesen und beschlagnahmte unter anderem eine Sammlung von Luxus-Autos.

Andrew Tat wegen frauenfeindlicher Äußerungen umstritten

Der Ex-Kickboxer Andrew Tate besitzt die britische und US-amerikanische Staatsbürgerschaft und war vor Jahren nach Rumänien gezogen. Im Jahr 2016 trat er in der Reality-TV-Show „Big Brother“ in Großbritannien auf, wurde jedoch aus der Sendung ausgeschlossen, nachdem ein Video aufgetaucht war, in dem er eine Frau angreift.



Wegen frauenfeindlicher Äußerungen wurde Andrew Tate aus mehreren Onlinediensten verbannt, hat aber noch immer rund 6,9 Millionen Follower auf Twitter. Er schrieb unter anderem, Frauen, die Opfer sexueller Übergriffe würden, seien selbst schuld daran.