Hassmails an Lisa-Maria Kellermayr versendet: Ermittlungen in Berlin eingestellt

Die beiden Berliner zu identifizieren, die Hassmails an die österreichische Impfärztin Lisa-Maria Kellermayr geschickt haben, ist nach Angaben der Berliner Staatsanwaltschaft nicht gelungen. Trotz mehrere Monate dauernder Ermittlungen musste das Verfahren am 12. Januar eingestellt werden, teilte die Behörde am Freitag mit.

Die österreichische Ärztin hatte sich für die Impfung gegen das Coronavirus starkgemacht und war daraufhin massiv bedroht und belästigt worden. Im Sommer vergangenen Jahres beging sie Suizid.

Laut der Berliner Staatsanwaltschaft hatte zuerst die Staatsanwalt Wels in Österreich wegen des Verdachts der Bedrohung ermittelt. Anfang August 2022 wurde der Fall von Berlin übernommen. Im Fokus standen zwei Menschen in der Hauptstadt. Deren Personalien seien jedoch nicht stimmig gewesen, so die Staatsanwaltschaft. Eine Person war offensichtlich in Berlin schon gar nicht gemeldet, bei der anderen schien zunächst eine Verwechslung mit einem anderen Berliner gleichen Namens vorgelegen zu haben. Die Ermittlungen konzentrierten sich daher später vor allem darauf, die tatsächlichen Personalien der Tatverdächtigen zu ermitteln.

Hassmails an Lisa-Maria Kellermayr: Adressen im Darknet erstellt

Hauptanhaltspunkte waren hierfür die bei Versendung der Mails verwendeten E-Mail-Adressen sowie Erkenntnisse einer Hinweisgeberin, die sich aber nicht erhärteten. Diese wurden allerdings laut Staatsanwaltschaft über das Darknet eingerichtet. Damit hätte jeder die Möglichkeit gehabt, mit Falschpersonalien oder unter Verwendung des Namens einer anderen Person diese Mailaccounts einzurichten.

Der in Berlin tatsächlich auch gemeldete zweite Tatverdächtige hatte gegenüber einer Zeugin bestritten, die Mails abgesandt zu haben. Dies könne ihm nicht widerlegt werden, da eben eine missbräuchliche Verwendung der Personalien nicht ausgeschlossen sei, so die Staatsanwaltschaft. Möglichkeiten, den tatsächlichen Verwender der Personalien zu ermitteln, bestehen laut der Behörde nicht.