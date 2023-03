Hasso-Plattner-Institut verabschiedet Christoph Meinel Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam verabschiedet seinen langjährigen Geschäftsführer Christoph Meinel Ende März in den Ruhestand. Dazu werde es am ... dpa

ARCHIV - Prof. Dr. Christoph Meinel, Direktor des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) spricht bei einer Veranstaltung. d Monika Skolimowska/dpa/Archivbil

Potsdam -Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam verabschiedet seinen langjährigen Geschäftsführer Christoph Meinel Ende März in den Ruhestand. Dazu werde es am kommenden Freitag ein Abschiedssymposium mit vielen langjährigen Weggefährten geben, teilte das HPI am Montag mit. Das Universitätsinstitut für ein ingenieurwissenschaftliches Informatikstudium wird künftig von drei Geschäftsführern geleitet.