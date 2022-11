Hasso-Plattner-Institut wird Servicezentrum KI Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam wird Standort für eins der vier deutschen Servicezentren für Künstliche Intelligenz (KI). Ziel sei es, in Deutsc... dpa

Potsdam -Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam wird Standort für eins der vier deutschen Servicezentren für Künstliche Intelligenz (KI). Ziel sei es, in Deutschland eine Infrastruktur für KI-Hochleistungsrechner zu schaffen, die Anwendern aus der Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft offenstehe, teilte das HPI am Freitag mit. Damit solle der allgemeine Zugang zu dieser Schlüsseltechnologie verbessert werden.