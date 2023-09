Bei Bauarbeiten ist am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr die Internetanbindung des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF) in Mainz gekappt worden. Das berichteten mehrere ZDF-Journalisten auf X (vormals Twitter). Die Webseite des Senders war deswegen am Donnerstagnachmittag zeitweise nicht erreichbar. Später teilte das ZDF mit, dass die Mediathek zwar aufrufbar sei, aber nicht aktualisiert werde. Zudem könne es zu Störungen im Livestream des Fernsehprogramms über die Mediathek kommen. Der Internetanbieter arbeite mit Hochdruck an der Behebung der Störung.

Vorher fragte sich der Leiter des Heute Journals Christian Sievers in einem Tweet, wie seine Sendung am Abend stattfinden könne. Die Rundfunk-Übertragung des ZDF funktionierte aber offenbar schnell wieder ohne Probleme. Am Donnerstagnachmittag lief das reguläre Programm. Laut ZDF kam es nur für etwa sieben Minuten zu einer Abweichung: Von 12.59 bis 13.06 Uhr lief demnach anstelle des „ZDF-Mittagsmagazins“ ein Ausschnitt einer Folge des Magazins „plan b“. Außerdem konnte den Angaben zufolge das KiKA-Programm von 12.48 bis 13.48 Uhr nicht über DVB-T-Receiver empfangen werden.

Bauarbeiten in Mainz haben #ZDF Hauptleitungen und diverses andere gekappt.



„Techniker sind informiert.“



Mal sehen, wie wir nachher senden… — Christian Sievers (@CHSievers) September 14, 2023