Haus brennt in Berlin-Neukölln: Feuerwehr im Einsatz In der Karl-Marx-Straße in Neukölln bricht am Dienstagabend ein Feuer aus. Die Feuerwehr rückt aus. Ob es Verletzte gibt, ist noch unklar. Christian Gehrke , pud

Die Berliner Feuerwehr am Dienstagabend in der Karl-Marx-Straße in Neukölln. Hier brannte es im ersten Stock eines Hauses. Morris Pudwell