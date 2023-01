Ein fünfstöckiges Wohnhaus in Aleppo ist eingestürzt. Über die Ursache für das Unglück wird noch spekuliert.

Haus in Aleppo stürzt ein – mindestens 16 Tote

Mitarbeiter des Zivilschutzes und Zivilisten an der Einsturzstelle im Einsatz. AP/---/Hawar News Agency

Damaskus -Beim Einsturz eines Wohnhauses in der syrischen Stadt Aleppo sind mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Sana am Sonntag. Vier weitere Menschen seien verletzt worden.

In dem fünfstöckigen Gebäude sei vermutlich Wasser ausgetreten und ins Fundament gelaufen, hieß es. Zudem sei es in der Nähe zu Explosionen gekommen, sagte ein Anwohner. Der Einsturz ereignete sich laut Sana um 3 Uhr morgens, als die Bewohner schliefen.

Aleppo: Retter suchen in den Trümmern nach weiteren Opfern

Retter suchten nach weiteren Opfern unter den Trümmern. Nach Angaben des Innenministeriums lebten sieben Familien in dem Gebäude, nach Angaben der Hausbewohner waren es rund 35 Menschen. Rettungskräfte hätten einen 15 Jahre alten Jungen lebend geborgen.

Laut Sana stieg die Zahl der Toten von zunächst zehn auf mindestens 16, vier Menschen konnten verletzt geborgen werden. Nach Angaben der kurdischen Nachrichtenagentur Anha gab es zwölf Tote, darunter fünf Kinder.

Hauseinsturz in Aleppo: Viele Todesopfer offenbar Flüchtlinge

Laut der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte handelt es sich bei zehn Todesopfern um Flüchtlinge aus dem Gebiet Afrin im Nordosten Syriens. In dem Stadtviertel Scheich Maksud, in dem sich das Unglück ereignete, wohnen vorwiegend syrische Kurden. Viele von ihnen waren nach Beginn einer türkischen Militäroffensive in Nordsyrien im Jahr 2018 nach Aleppo geflüchtet.

Die Beobachtungsstelle ist in Großbritannien ansässig und stützt sich bei ihren Angaben auf ein Netz von Informanten in Syrien.

Viele Flüchtlinge in Syrien kommen in maroden Häusern unter, Gebäudeeinstürze sind keine Seltenheit. Im vergangenen September waren bei einem Hauskollaps in Aleppo zehn Menschen getötet worden, darunter drei Kinder.