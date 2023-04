Haus in Marseille stürzt ein - Fünf Tote in Trümmern Mitten im südfranzösischen Marseille stürzt in der Osternacht ein Haus ein. Stundenlang sucht die Feuerwehr nach Verschütteten in den Trümmern, unter denen F... dpa

dpatopbilder - Ein Kran bewegt Schutt eines eingestürzten Gebäudes in der Innenstadt von Marseille. Clement Mahoudeau/AFP/dpa

Marseille -Am Osterwochenende ist ein Haus in der Marseiller Innenstadt eingestürzt und hat mindestens fünf Menschen in den Tod gerissen. Rettungskräfte fanden ihre Leichen nach stundenlangem Einsatz am Montag in den Trümmern. Zur Identität der Opfer gab es zunächst keine Informationen.