Haus nach Kellerbrand in Berlin-Tegel unbewohnbar Nach einem Kellerbrand in Berlin-Tegel ist ein Einfamilienhaus unbewohnbar, wie die Feuerwehr am Mittwochmorgen mitteilte. 80 Einsatzkräfte seien vor Ort gew... dpa

ARCHIV - Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs. ild Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolb

Berlin -Nach einem Kellerbrand in Berlin-Tegel ist ein Einfamilienhaus unbewohnbar, wie die Feuerwehr am Mittwochmorgen mitteilte. 80 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen. Das Feuer war am Dienstagabend in der Barnabasstraße ausgebrochen. Die Familie, die in den Haus wohnt, wurde in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand.