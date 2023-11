Hausbrand in Hoppegarten mit einer Toten: Feuer gelöscht

Hoppegarten -Die Feuerwehr hat den Brand mit einer Toten in dem Einfamilienhaus in Hoppegarten (Landkreis Märkisch-Oderland) gelöscht. Der Einsatz sei beendet, aber es fänden noch Nachlöscharbeiten statt, sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittwochnachmittag. Sowohl die Brandursache als auch die Identität der Frau waren zunächst unklar.

Die Einsatzkräfte waren am frühen Mittwochmorgen zu dem brennenden Haus im Ortsteil Dahlewitz-Hoppegarten gerufen worden. Feuerwehrleute holten die Frau aus dem Haus, ein Notarzt stellte den Tod fest.