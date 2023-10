Hausdurchsuchungen und Festnahmen gegen Diebesbande

Berlin -Polizeikräfte haben am Dienstag mehrere Hausdurchsuchungen in Deutschland und Polen gegen eine Autodieb-Bande durchgeführt. Im Rahmen des grenzüberschreitenden „Actiondays“ wurden in den Ländern elf Durchsuchungsbeschlüsse und fünf Haftbefehle vollstreckt, wie die Polizei Berlin am frühen Dienstagabend mitteilte. Dabei beschlagnahmten die Beamten zahlreiche Beweismittel, Bargeld und andere Vermögenswerte aber auch Betäubungsmittel. Zu weiteren Details machte der Lagedienst der Polizei in Berlin zunächst keine Angaben.

Ausgangspunkt war demnach der Diebstahl von drei hochwertigen Fahrzeugen der chinesischen Botschaft in Berlin im Dezember 2022. Im Verlauf der Ermittlungen gegen die etwa 20 Personen umfassende Tätergruppierung nahm die Polizei bereits 9 Männer fest und führte zahlreichen Durchsuchungen durch. Dabei wurden unter anderem mehrere hochwertige Fahrzeuge, Motorräder sowie Bargeld im fünfstelligen Bereich sichergestellt. Die Ermittlungen erfolgten in enger Zusammenarbeit mit der polnischen Polizei.