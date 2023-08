In Berlin-Mitte wird am Mittwoch in der Habersaathstraße ein Gebäude geräumt. Nach Angaben der Berliner Polizei befinden sich aktuell 15 Menschen vor dem Gebäude, um gegen die Maßnahmen des Eigentümers zu protestieren. „Wir sind lediglich vor Ort, um mögliche Auseinandersetzungen zwischen den Mitarbeitern des Eigentümers und den Partisanen zu verhindern“, teilt ein Polizeisprecher gegenüber der Berliner Zeitung mit.

Die Polizei ist nach eigenen Angaben derzeit mit 30 Beamten in der Habersaathstraße im Einsatz. Reporter der Berliner Zeitung vor Ort zählten höchstens fünf bis zehn Polizisten. Die Arcadia Estate GmbH, Eigentümerin der Habersaathstraße 40–48, will fünf Gebäude in der Straße abreißen, um an der Stelle einen Neubau zu errichten. Seit Jahren wird um die Immobilien gestritten.

Aktivistin hält Räumung für illegal

„Der Vorgang hier ist illegal“, sagt Valentina Hauser von der Initiative Leerstand Hab-Ich-Saath gegenüber der Berliner Zeitung. Die Abrissgenehmigung sei Ende Juli abgelaufen. Nach Informationen der Polizei liegt kein Gerichtsbeschluss für die Räumung vor. „Es ist schlimm, wie Investoren mit dem Grundbedürfnis Wohnen umgehen“, sagt Hauser.

Wie die Polizei auf Anfrage der Berliner Zeitung am Mittwoch mitteilt, sei das Mietverhältnis zwar beendet, die Bewohnerinnen und Bewohner wollen das Gebäude aber nicht verlassen. Wie viele Menschen sich in dem Gebäude befinden, ist nicht bekannt. Laut einer Anwohnerin sind es mehrere Dutzende. Vor Ort befindet sich auch mutmaßliche Sicherheitskräfte des Eigentümers, die sich auf Anfrage der Bewohner jedoch offenbar nicht ausweisen wollen. Zwischenzeitlich sei die Security mit Brechstangen und Vorschlaghammer herumgelaufen.

Habersaathstraße: Harter Kampf zwischen Bewohnern und Eigentümer

In dem Gebäude lässt die Arcadia Estate GmbH laut der Initiative Leerstand Hab-Ich-Saath über 150 Geflüchtete aus der Ukraine wohnen. Seit der Besetzung der Häuser im Dezember 2021 wohnen dort nach den Angaben mehr als 80 ehemals obdachlose Menschen. Wie die Initiative in einer Mitteilung berichtet, wird der Bauantrag für den Neubau hinfällig, wenn bis Juni 2024 keine Abrisstätigkeiten beginnen.

Um die Häuser ist in den vergangenen Monaten ein harter Kampf zwischen Bewohnern, Mietrechtsaktivisten, dem Bezirk und der Eigentümerin geführt worden. Ein Teil des Gebäudes habe der Bezirk Mitte laut Polizeisprecher für Obdachlose in den Wintermonaten zur Verfügung gestellt.