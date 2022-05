Ein Luxushotel in der Altstadt der kubanischen Hauptstadt Havanna ist bei einer möglichen Explosion schwer beschädigt worden. Das Portal 14ymedio und Twitter-Nutzer berichteten von einer starken Explosion am Freitagvormittag (Ortszeit) im Hotel Saratoga, in der Nähe des Kapitols. Laut einem Bericht von Cubedebate gibt es fünf Tote und 15 Verletzte. Die Ursache ist unklar.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Facebook Um Inhalte aus Facebook anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Auf Bildern waren eine große Rauchwolke und die teils eingestürzte Fassade des Gebäudes zu sehen. Videos in sozialen Medien zeigten eine Menschenansammlung rund um den Unglücksort. Einige herbeigeeilte Menschen versuchten offenbar, Verletzten zu helfen. Wie viele Menschen zu Schaden kamen, war ebenso wie die Ursache zunächst unklar.