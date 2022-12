Säugling in Brandenburg fast verhungert: Kripo ermittelt Wie konnte es dazu kommen? Der Landkreis Havelland sieht keine Versäumnisse beim Jugendamt. Der Gesundheitszustand des Kindes hat sich indes deutlich verbessert. dpa

Ein Baby in einem Krankenhaus. In Brandenburg/Havel geht es dem ins Klinikum eingelieferten Baby schon besser. Imago/Westend61

Brandenburg/Havel -Eine Woche nach der Einlieferung eines fast verhungerten Babys in das Klinikum Brandenburg/Havel hat sich der Gesundheitszustand des kleinen Patienten deutlich verbessert. „Das Kind ist in einem deutlich stabilisierten Zustand“, sagte der Chefarzt der Kinderklinik, Hans Kössel, am Montag auf Anfrage. „Mögliche Spätfolgen sind aber noch nicht absehbar.“