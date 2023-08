Bei einem Wohnungsbrand im Berliner Stadtteil Westend ist am Freitagvormittag eine Seniorin ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war das Feuer in der Wohnung in der Heerstraße gegen 11.20 Uhr ausgebrochen.

Die Feuerwehr löschte den Brand, konnte die 78 Jahre alte Wohnungsmieterin jedoch nur noch tot bergen. Weitere Personen kamen den Angaben nach nicht zu Schaden.

Für die Löscharbeiten musste die nördliche Nebenfahrbahn der Heerstraße, zwischen Bayernallee und Württembergallee bis 12.40 Uhr komplett gesperrt werden. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernahm die weiteren Ermittlungen zur Brandursache.