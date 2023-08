Nach Überschwemmungen im Süden Österreichs ist es zu zahlreichen Staus und Behinderungen im Urlaubsreiseverkehr gekommen. Seit Samstagvormittag ist nach Angaben der Nachrichtenagentur APA der Karawankentunnel auf slowenischer Seite vorübergehend gesperrt. Der Stau vor dem Karawankentunnel demnach bereits am frühen Samstagmorgen 14 Kilometer lang. Nach einem Unfall wurde die Autobahn auf slowenischer Seite gegen 7 Uhr gesperrt. Auch andere Straßen im Süden Österreichs waren betroffen.

In ganz Österreich, auch auf Routen wie der Tauernautobahn bei Salzburg oder in Niederösterreich auf der Wiener Außenring-Schnellstraße, kam es nach Angaben der österreichischen Nachrichtenagentur nach den heftigen Regenfällen am Samstag zu vielen Unfällen und kilometerlangen Staus. Auch aus Deutschland landeten APA zufolge viele Urlaubsreisende vor dem Grenzübergang Walserberg in einem etwa acht Kilometer langen Stau.

Viele Straßen im Süden Österreichs nicht passierbar

Der Automobilclub ÖAMTC appellierte nach Angaben von APA an Urlaubsreisende, auch bei Staus auf den Autobahnen zu bleiben, da besonders im Süden Österreichs viele Straßen wegen Überschwemmungen immer noch nicht befahrbar seien. Kleine Grenzübergange nach Slowenien in den betroffenen Kärntner Bezirken blieben ebenfalls gesperrt.

Wasser strömt auf eine Straße in Viktring bei Klagenfurt in Kärnten. Gerd Eggenberger/APA

Auch benachbarten Slowenien mussten wegen Überflutungen mehrere Nebenstraßen, einschließlich der direkten Umleitungsstrecke der zwischen Ljubljana und Celje gesperrten A1, in Teilbereichen ebenfalls gesperrt werden. Nach Angaben von ÖAMTC konnte die Sperrung großräumig über Autobahnen umfahren werden. Die slowenische Autobahn A1 ist eine wichtige Transitroute für viele Kroatien-Urlauber. Nach Angaben des ORF sollte die Strecke zwischen Maribor und Triest noch bis Sonntag teils unterbrochen bleiben.

Überschwemmungen in Österreich: Campingplätze geräumt

In der Nacht regnete es weiter. Die Niederschläge fielen zwar zunächst weniger stark aus als befürchtet, Entspannung gab es am Samstagmorgen von Feuerwehr und Behörden aber nicht: In Kärnten und in der Steiermark drohten weitere Überschwemmungen, Campingplätze wurden geräumt. Mehr als 2500 Feuerwehrleute und Dutzende Soldaten waren nach Angaben des Rundfunksenders ORF im Einsatz.

Eine überflutete Brücke über die Sulm im Bezirk Leibnitz in der Steiermark Erwin Scheriau/APA

Ein Campingplatz am Gösselsdorfer See und einer am Turnersee waren nach Angaben der Behörden von Hochwasser bedroht. Camper wurden teils in nahe gelegenen Schulgebäuden untergebracht. In der Ortschaft St. Paul im Lavanttal in Kärnten waren am Freitagabend 70 Haushalte evakuiert worden. In einem südlichen Vorort der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee musste ein Rückhaltebecken ausgepumpt werden, weil es drohte überzulaufen. In Lavamünd gerieten völlig durchnässte Hänge ins Rutschen und bedrohten Wohnhäuser. In Leibnitz in der Steiermark wurde ein Seniorenheim vorsorglich geräumt. In einer anderen Ortschaft wurden Menschen mit Booten aus ihren Häusern abgeholt und in Sicherheit gebracht.

Drei Tote bei Unwettern in Slowenien

Insgesamt wurden nach Informationen der Nachrichtenagentur Zivilschutzwarnungen für neun Gemeinden in den Bezirken Völkermarkt und Wolfsberg herausgegeben. In den Gemeinden St. Paul im Lavanttal und Loibach gab es Zivilschutzalarm.

In Slowenien waren Polizeiangaben zufolge bei Überschwemmungen und Erdrutschen im Nordosten und Zentrum des Landes am Freitag drei Menschen ums Leben gekommen.