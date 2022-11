Heidi Klum feiert Halloween als riesiger Wurm Model Heidi Klum ist bekannt für ihre jährliche Halloween-Party und ihre ausgefallenen Kostüme. Auch dieses Jahr überrascht sie mit einer extremen Verkleidung. dpa

Heidi Klum (l) und Ehemann Tom Kaulitz besuchen Klums jährliche Halloween-Party in New York. a Evan Agostini/Invision via AP/dp

New York/Los Angeles -Heidi Klum (49) hat ihren Ruf als „Queen of Halloween“ mit einem extremen Kostüm gefestigt: Verkleidet als Riesenwurm trippelte das Model in New York an Fotografen vorbei zu ihrer traditionellen Halloween-Party. Unter den rötlich-glänzenden geringelten „Haut“-Schichten waren nur kleine Schlitze für Augen und Mund frei.