Heidi Klum holt mehrere Frauen um die 50 auf den Laufsteg Nicht nur blutjunge Models haben die Chance, „Germany's Next Topmodel“ zu werden. Doch die älteren Kandidatinnen sollen nicht geschont werden. dpa

ARCHIV - Heidi Klum sucht «Germany's Next Topmodel» - egal in welchem Alter. Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Berlin -Nach mehreren Rausschmissen bei der ProSieben-Show „Germany's Next Topmodel“ wächst das Feld der Kandidatinnen wieder - Heidi Klum holt mehrere Frauen um die 50 in das Model-Casting. Das teilte der Sender am Dienstag mit. Neu dabei sind: Charlene (52) aus Georgensgmünd bei Nürnberg, Marielena (52) aus Frankfurt am Main, Nicole (49) aus Offenbach am Main, Zuzel (50) aus Kissing bei Augsburg, Ina (44) aus Neuss und Maike (23) aus Hanau. „Germany's Next Topmodel“ ist am Donnerstag um 20.15 Uhr auf ProSieben zu sehen.