Heike Makatsch gibt Yogastunden in Berlin

Berlin -Schauspielerin Heike Makatsch (51) gibt jetzt auch Yoga-Stunden in Berlin-Charlottenburg. Einmal wöchentlich unterrichtet sie im Wechsel mit einer anderen Lehrerin, wie das Yogastudio am Freitag bei Instagram schrieb. Demnach absolvierte Makatsch dort 2021 eine Grundausbildung. Derzeit vertiefe sie ihr Wissen in einer Aufbauausbildung.