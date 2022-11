Heiligabend wieder mit „Kevin“ Alle Jahre wieder! Auch an diesem Heiligabend gibt es den Flim „Kevin - Allein zu Haus“ mit Macaulay Culkin. In den letzten Jahren war der Weihnachtsklassike... dpa

ARCHIV - Während Kevin (Macaulay Culkin, l.) den Weihnachtsbaum schmückt, lauert Harry (Joe Pesci) auf eine Gelegenheit, das Haus auszurauben. Disney+ /dpa

Berlin -In einem Monat ist Heiligabend: Das neunte Jahr in Folge läuft bei Sat.1 am 24. Dezember um 20.15 Uhr „Kevin - Allein zu Haus“ mit Macaulay Culkin.