In Heiligensee im Bezirk Reinickendorf wurden am Dienstagmittag vier Männer im Alter von 15, 21 und 24 Jahren festgenommen, nachdem sie eine Tankstelle überfallen haben sollen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Berliner Polizei betraten gegen 13 Uhr die drei maskierten Tatverdächtigen die Tankstelle in der Ruppiner Chaussee, während ein Vierter draußen blieb. Einer der mutmaßlichen Täter zielte mit einer Waffe auf eine 47-jährige Tankstellenmitarbeiterin. Kurz darauf betrat ein 60-Jähriger die Tankstelle, woraufhin die drei Maskierten flüchteten.

Alle Tatverdächtigen liefen in verschiedene Richtungen. Die Polizei wurde alarmiert und nahm die Verfolgung auf. Wie die Polizei am Mittwoch weiter mitteilt, konnten kurz nach dem Überfall alle vier an unterschiedlichen Orten festgenommen werden. Bei einem der 21-Jährigen konnte die Tatwaffe, eine Schreckschusspistole, sichergestellt werden. In der Nähe der Tankstelle wurde ein Schusswaffenmagazin gefunden.

Die 47-jährige Mitarbeiterin stand unter Schock und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 60-Jährige blieb unverletzt. Die vier Tatverdächtigen wurden festgenommen. Die Ermittlungen laufen.