Heiteres Wetter in Berlin und Brandenburg: Einzelne Gewitter

Berlin/Potsdam -Ein überwiegend heiteres Wochenendwetter erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg. Der Freitag bringt Temperaturen bis 30 Grad Celsius, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Ab dem Nachmittag ziehen vor allem in der Südhälfte Brandenburgs Quellwolken auf. Dazu treten einzelne Schauer und vereinzelt Gewitter auf, lokal eng begrenzt mit stürmischen Böen, kleinkörnigem Hagel und Starkregen. Nachts bleibt der Himmel klar und es regnet nicht. Es kühlt auf Werte zwischen 11 und 16 Grad ab.

Der Samstag wird heiter bis wolkig. Erneut werden am Nachmittag und frühen Abend regional dichtere Quellwolken sowie vereinzelte Schauer oder Gewitter erwartet. Die Temperaturen liegen zwischen 27 und 30 Grad. In der Nacht zum Sonntag zeigen sich nur wenige Wolken am Himmel, dabei wird es weitestgehend trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 10 und 14 Grad.

Am Sonntag scheint die Sonne, am Mittag und Nachmittag ziehen vereinzelt Wolken auf. Es bleibt trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 25 und 29 Grad. Die Nacht auf Montag wird laut DWD klar und trocken. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 9 und 13 Grad.