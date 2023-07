Einen Tag vor der Sommerpause teilt CDU-Chef Friedrich Merz nochmal gegen die Ampel aus. Sie sei schuld an dem verloren gegangen Vertrauen in den Bundestag.

CDU-Chef Friedrich Merz hat die Ampel-Koalition für das sinkende Vertrauen in den Bundestag verantwortlich gemacht. Seit der Regierungsübernahme hätten die SPD, Grünen und FDP das Parlament in einen „Ort der Debattenverweigerung und zu einem Ort des Durchpeitschens von Gesetzen“ verwandelt, sagte Merz am Freitag im Bundestag. Das Vertrauen in den Bundestag sei verloren gegangen.

Im jahrzehntelangen Durchschnitt der Arbeit des Bundestages sei etwa jedes sechste Gesetz mit Fristverkürzung beschlossen worden, so der Unionsfraktionschef. In diesem Jahr seien aber drei von vier Gesetzen der Koalition nicht mehr mit der Einhaltung der gesetzlich und geschäftsordnungsmäßig vorgesehenen Fristen beraten worden. „Dies ist eine Missachtung des Parlaments, wie es sie in dieser Dimension in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nicht gegeben hat.“

„Ich möchte der #Bundesregierung anbieten, dass wir über die Sommerpause gemeinsam darüber nachdenken, wie wir die Arbeitsweise hier im #Bundestag so gestalten können, dass wieder eine Mehrheit der Menschen Vertrauen fasst in die Funktionsfähigkeit dieser Institution.“ (tm) — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) July 7, 2023

Ampel-Koalition findet keine Einigung zu Gebäudeenergiegesetz

Die Union hatte nach dem vorläufigen Stopp des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) durch das Bundesverfassungsgericht eine Debatte im Bundestag beantragt. Das Gericht hatte Zweifel daran angemeldet, dass die Rechte der Abgeordneten ausreichend gewahrt blieben. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann hatte wegen des engen Zeitplans im Gesetzgebungsverfahren einen Antrag auf eine einstweilige Anordnung gestellt.

Das GEG sollte eigentlich an diesem Freitag verabschiedet werden. Nach Plänen der Ampel-Koalition soll das Gesetz nun nach der Sommerpause, die nach diesem Freitag beginnt, Anfang September beschlossen werden.

CDU-Fraktionsvorsitzender Merz wirft der Ampel Ignoranz vor

Merz kritisierte, die Ampel wolle das Gesetz in unveränderter Form auf die Tagesordnung im September setzen. Das sei ein „weiterer Ausdruck von Respektlosigkeit und Ignoranz“ dem Bundestag gegenüber. Die Union will einen Neustart beim Heizungsgesetz.

„Die Qualität einer Demokratie zeigt sich, ob die Mehrheit Respekt und Achtung vor den Rechten der Minderheit in einem Parlament hat“, sagte Merz. Er bot der Koalition an, über die Sommerpause in aller Ruhe darüber nachzudenken, wie das Vertrauen der Bevölkerung in den Bundestag wieder gestärkt werden könne.