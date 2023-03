Unfall bei den Proben: Helene Fischer verletzt, Tourstart verschoben Wegen eines Rippenbruches muss die Sängerin ihren für Dienstag in Bremen geplanten Tourstart verschieben. Auch die Shows in Köln sind betroffen. dpa

Helene Fischer hat sich bei Proben verletzt. Angelika Warmuth/dpa

Bremen -Wegen einer Verletzung verschiebt Sängerin Helene Fischer ihren ursprünglich für diesen Dienstag in Bremen geplanten Tourstart. Sie habe bei den Proben eine Rippenfraktur erlitten, weshalb die Shows in Bremen und Köln verschoben werden müssten, teilten Fischer selbst sowie der Tourneeveranstalter Live Nation am Montagabend mit.