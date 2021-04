Berlin - Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hat Medienberichte dementiert, wonach er sich in einer internen Sitzung wegen der Corona-Lage für eine Lockdown-Verlängerung bis Juni ausgesprochen haben soll. Auch die Berliner Zeitung hatte über seine offenbar vermeintlichen Äußerungen berichtet.

Er zumindest habe sich so über eine mögliche Lockdown-Verlängerung nicht geäußert, schrieb Helge Braun auf Twitter. Dass dieser Vorschlag in einer internen Runde so gefallen ist, dementierte Braun allerdings nicht.

Es nimmt dramatisch zu, dass Meldungen produziert werden, was man in internen Sitzungen wohl gesagt hätte, ohne dass man einmal selbst gefragt wird, ob man sich die vermeintliche Aussage wirklich so zu eigen macht. https://t.co/9bnHThHTQV — Helge Braun (@HBraun) April 12, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Auf Bundesebene wird stark über eine mögliche Verschärfung des Infektionsschutzgesetz gestritten. Wird es beschlossen, drohen in ganz Deutschland Ausgangssperren.