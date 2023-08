Auf dem Parkplatz des Helios-Klinikums in Berlin-Buch im Bezirk Pankow haben am frühen Dienstagmorgen acht Fahrzeuge gebrannt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden keine Menschen verletzt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei wurden gegen 4.15 Uhr zu dem Brand gerufen. Das Feuer konnte gelöscht werden. Details zur Brandursache sind noch nicht bekannt.

