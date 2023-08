Auf dem Parkplatz des Helios-Klinikums in Berlin-Buch im Bezirk Pankow haben am frühen Dienstagmorgen mehrere Fahrzeuge gebrannt. Insgesamt wurden zwölf Autos zerstört. Vier brannten komplett aus, die anderen wurden durch Flammen und Hitze beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Menschen wurden nicht verletzt.

Hinweise auf den oder die Täter gebe es bisher nicht. „Nach den bisherigen Ermittlungen wird von Brandstiftung ausgegangen“, sagte die Polizeisprecherin. Bei den Ermittlungen prüft die Polizei auch, ob es angesichts der Vorgehensweise einen Zusammenhang mit einer weiteren Brandstiftung gibt, der sich kurze Zeit später ereignete. Eine Zeugin beobachtete zwei Verdächtige. Die Fahndung nach den Tätern läuft auf Hochtouren.

Hubschrauber kreist über Berlin: Polizei sucht Tatverdächtige

Feuerwehr und Polizei waren um 4.10 Uhr über mehrere Feuer am Südeingang der Klinik im Lindenberger Weg verständigt worden. Als die Brandbekämpfer auf dem Areal eintrafen, standen nach Angaben eines Feuerwehrsprechers fünf Fahrzeuge in Flammen. 22 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen. Gegen 7.50 Uhr sei ihr Einsatz beendet gewesen. Danach begannen Experten der Kriminalpolizei mit der Sicherung von Spuren und den Ermittlungen zur Ursache des Brandes, hieß es von der Polizei.

Etwa eine halbe Stunde nach Eingang der Notrufe habe es in der Nähe eine zweite Brandstiftung gegeben. Demnach beobachtete eine Passantin zwei Menschen, die an der Karower Chaussee versuchten, ein abgestelltes Auto anzündeten. Die Unbekannten flohen, als sie die Frau erblickten. Nach Angaben der Polizei ergaben weitere Ermittlungen, dass die Täter versuchten, einen weiteren Wagen auf demselben Parkplatz in Brand zu setzen. Bei beiden Fahrzeugen seien die Seitenscheiben eingeschlagen und eine brennbare Flüssigkeit im Innenraum verteilt worden, hieß es.

Um nach Verdächtigen zu suchen, setzte die Polizei am frühen Morgen auch einen Hubschrauber ein. Diese Suche sei allerdings erfolglos geblieben. Die Behörde ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.