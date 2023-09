Bis zu fünf Personen haben am späten Samstagnachmittag zwei Männer in einer Wohnung in Hellersdorf angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, stürmten die fünf Angreifer vermutlich gegen 17.30 Uhr in die Wohnung des Mehrfamilienhauses am Auerbacher Ring. Sie sollen dann einen 22-Jährigen, der sich in der Wohnung befand, mit einem Baseballschläger attackiert haben. Der Mann soll daraufhin aus Angst vom Balkon der Wohnung im zweiten Stock gesprungen sein. Er lag vor dem Haus und hatte eine Platzwunde am Kopf und wahrscheinlich Knochenbrüche in den Beinen.

Außerdem fanden die Polizisten in der Wohnung einen 36-jährigen Mann mit Schusswunde in der Schulter. Beide Männer kamen zur Behandlung ins Krankenhaus, nach der medizinischen Versorgung bestand auch beim älteren Mann keine Lebensgefahr mehr. Als die Polizei die Umgebung absuchten, entdeckten sie zwei Männer, die zur Truppe gehören könnten, die angegriffen haben. Beide Männer (29 und 43 Jahre alt) wurden festgenommen.