Hellersdorf: Motorradfahrer stirbt bei Unfall – Begleiterin schwer verletzt

In Berlin-Hellersdorf ist am Samstagmorgen ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, sollen Zeugen den 34-Jährigen gesehen haben, wie er gegen 4.30 Uhr auf der Risaer Straße in Richtung Hönower Straße unterwegs war.

Auf Höhe der Oelsnitzer Straße stieß er aus noch zu klärenden Gründen mit einem geparkten Kleintransporter zusammen. Er starb noch am Unfallort. Die 28-jährige Mitfahrerin kam wegen diverser äußere und innere Verletzungen auf die Intensivstation in einem Krankenhaus.